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Бывший игрок сборной Германии Таски высказался об интересе "Боруссии" к Захаряну

Экс-защитник "Спартака" и сборной Германии Сердар Таски прокомментировал информацию об интересе дортмундской "Боруссии" к полузащитнику "Динамо" Арсену Захаряну.
Фото: РПЛ
Накануне в СМИ появилась информация, что "Боруссия" изучает возможность приобретения Захаряна. Отмечается, что навыки и талант футболиста выделил скаутский отдел дортмундского клуба в прошлом году.

У "Боруссии" молодая команда, поэтому молодые игроки очень быстро получают возможность играть там и быстро прогрессируют. Но вы должны быть очень талантливы, чтобы играть в такой команде, как Дортмунд, и в такой лиге, как Бундеслига. Так что играть за "Боруссию" в Бундеслиге не так-то просто", - цитирует Таски "СЭ".

Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян в текущем сезоне провел 8 матчей в РПЛ, забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи. Всего за первую команду "бело-голубых" 18-летний футболист сыграл в 21 матче, в которых забил 5 мячей и сделал 8 голевых передач.

В сентябре Захарян дебютировал за сборную России. Первым матчем для него в футболке национальной команды стала игра против Хорватии (0:0) в отборе на ЧМ-2022.

Источник: дортмундская "Боруссия" интересуется Захаряном


Теги: Захарян Динамо Таски
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