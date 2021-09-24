Агент Прудников рассказал об интересе европейских клубов к Баринову и Захаряну

По словам Прудникова, европейские клубы интересуются у него, сколько стоят указанные футболисты. Также он объяснил, почему агентам сложно договориться об отъезде Баринова и Захаряна в Европу.
"Могу сказать, к кому интерес из хороших клубов Европы действительно есть. Это Баринов и Захарян. Клубы звонят мне и интересуются, сколько они стоят и насколько реально было бы заполучить их. <...> Если бы эти двое играли в "Уфе" или в "Крыльях Советов", - клубах, которые не отказались бы от семи миллионов евро сегодня, - увезти их в Европу было бы намного легче, чем разговаривать с тем же "Локомотивом", - сказал Прудников.
Источник: Sport24
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Фото: "Динамо"