Кобелев отметил, что у "Ростова" есть высокие шансы остаться в элитном дивизионе по итогам нынешнего сезона.
"Играть еще больше 20 туров, всё может измениться. И не только "Ростов" внизу, там порядка четырех-пяти команд соседствуют с ростовчанами по турнирной таблице. <...> Я думаю, что будет ожесточенная борьба за то, чтобы остаться в Премьер-Лиге. И перспективы "Ростова" сохранить прописку достаточно высокие", - сказал Кобелев.
Отметим, что "Ростов" занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе "желто-синих" шесть очков. На последнем, 16-м месте расположился "Урал", также набравший шесть очков.
Источник: Известия
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Кобелев: шансы "Ростова" сохранить прописку в РПЛ достаточно высокие
Бывший главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев поделился мнением о шансах "Ростова" сохранить прописку в РПЛ по итогам сезона.
Фото: "Ростов"