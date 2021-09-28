Кобелев отметил, что "Динамо" демонстрирует интересный и зрелищный футбол. По его мнению, "бело-голубые" будут бороться за попадание в первую двойку команд по итогам чемпионата.
"Прошла треть сезона, и на этом этапе "Динамо" село на колесо "Зениту", показывая очень интересный и зрелищный футбол. Мне кажется, они составят хорошую конкуренцию "Зениту" и "Локомотиву" в борьбе за топ-2", - сказал Кобелев.
Отметим, что на данный момент "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Сандро Шварца 19 очков. Москвичи отстают от лидирующего "Зенита" на четыре очка. "Локомотив" - третий в турнирной таблице (17 очков).
Источник: Известия
Кобелев: "Динамо" составит хорошую конкуренцию "Зениту" и "Локомотиву" в борьбе за топ-2
Бывший наставник "Динамо" Андрей Кобелев высказался о перспективах команды в нынешнем розыгрыше РПЛ.
Фото: РИА Новости