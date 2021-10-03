"Получилась тяжелая игра, для обеих команд. Можно назвать это битвой за шесть очков. Но в итоге разошлись миром. Обидно, что так получилось, так как рассчитывали победить в Туле, осадок от встречи остался. Считаю, что на три очка мы точно наиграли", - сказал Кухарчук.
"Химки" в гостях сыграли вничью с тульским "Арсеналом" (0:0). Игру в Туле обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым, за систему ВАР отвечал Сергей Иванов, его ассистентом был Валерий Данченко. "Оружейники" набрали 9 очков и поднялись на 12-е место в таблице Российской Премьер-лиги. Подмосковный коллектив, имея в активе 8 очков, располагается на 14-й строчке.
Илья Кухарчук в текущем сезоне провел 10 матчей в РПЛ, в которых забил 2 гола.
Источник: Матч ТВ
Кухарчук: обидно, что сыграли вничью. Рассчитывали победить в Туле
Полузащитник "Химок" Илья Кухарчук поделился впечатлениями от матча 10-го тура РПЛ против тульского "Арсенала" (0:0).
Фото: РПЛ