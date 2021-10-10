Напомним, "Зенит" выступает в Лиге чемпионов, "Спартак" - принимает участие в групповом этапе Лиги Европы.
Петербургский клуб проиграл в гостях "Челси" (0:1), а также разгромил дома "Мальме" (4:0). "Красно-белые" начали Лигу Европы с домашнего поражения от "Легии" (0:1), во втором туре группового этапа подопечные Витории одержали волевую победу над "Наполи" (3:2)
"Зенит" сейчас на подъеме. С "Ювентусом" "Зенит" может либо сыграть вничью, либо выиграть. Я не ставлю на то, что "Зенит" проиграет. Меня интересует судьба "Зенита" в РПЛ. В этом году должны взять чемпионство.
Что касается "Спартака", в еврокубках я всегда болею за наших. И желаю "Спартаку" удачи в Лиге Европы. Но до "Зенита" им далеко", - приводит слова Боярского Sport24.
В третьем туре еврокубков "Зенит" 20 октября сыграет с "Ювентусом" (22:00 мск). В этот же день "Спартак" на "Открытие Банк Арене" примет английский "Лестер" (17:30 мск).
Боярский: "Спартаку" далеко до "Зенита"
Народный артист России и болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал выступление петербургского клуба и московского "Спартака" в еврокубках.
Фото: ТАСС