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Немецкий журналист - о Гисдоле: хорошо стартует, но потом все становится плохо и может пойти под откос

Старший редактор немецкого "Евроспорта" Флориан Богнер прокомментировал назначение Маркуса Гисдоля на пост главного тренера "Локомотива".
Фото: Getty images
"Хороший тренер. Гисдоль хороший тактик и имеет хорошие отношения со своими игроками. Он хороший парень. У него есть тенденция хорошо стартовать в своих клубах, но в какой-то момент все становится плохо, и очень скоро все может пойти под откос", - цитирует Богнера "СЭ".

Напомним, сегодня "Локомотив" объявил о том, что достиг договоренности с Маркусом Гисдолем. В ближайшее время немецкий специалист должен возглавить "железнодорожников".

Последним клубом 52-летнего тренера был "Кельн", который он покинул в апреле 2021 года. Гисдоль возглавлял "Гамбург", "Хоффенхайм", а также был ассистентом главного тренера в "Шальке".


Теги: Гисдоль Локомотив
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