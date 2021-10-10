Яковлев рассказал, как оказался в академии ЦСКА

"В ЦСКА я попал смешно. В детском саду родителям говорили: "У вас очень активный ребенок, отдайте его хоть куда-нибудь в спортивную секцию, пожалуйста!" У моей крестной, маминой хорошей подруги, бывший муж болел за "Спартак". Вот мама и решила назло ему отдать меня в школу ЦСКА", - приводит слова Яковлева Sport24.
Владислав Яковлев дебютировал в основной составе ЦСКА летом 2021 года. В текущем сезоне 19-летний футболист провел 9 матчей за "армейцев" во всех турнирах, на его счету 1 забитый мяч и 1 голевая передача. Контракт Яковлева с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.
ЦСКА располагается на 6-м месте в таблице РПЛ, набрав в 10 матчах 17 очков. 17 октября подопечные Березуцкого в гостях сыграют против "Урала". Матч в Екатеринбурге начнется в 14:00 мск.
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Фото: ПФК ЦСКА