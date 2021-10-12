Напомним, Денис Глушаков покинул расположение сборной России из-за травмы. 34-летний футболист не сумел принять участие в матчах со Словакией (1:0) и Словенией (2:1). Сообщалось, что полузащитник может возобновить занятия на поле в ближайшие дни.
"Пока прогнозов нет. Надеюсь, скоро восстановится. Будем надеяться на предстоящий тур", - цитирует Терюшкова "РБ Спорт".
Следующий матч "Химки проведут в воскресенье, 17 октября. В рамках 11-го тура РПЛ подопечные Черевченко на своем поле примут "Ахмат". Игра на "Арене Химки" начнется в 16:30 мск.
Глушаков может восстановиться от травмы к следующему матчу "Химок"
Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков рассказал рассказал о сроках восстановления после травмы полузащитника "Химок" Дениса Глушакова.
Фото: РПЛ