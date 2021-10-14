Витория отметил скромность и психологическую устойчивость Литвинова. Также он заявил, что 20-летний полузащитник уже готов полноценно выступать в первой команде "Спартака".
"В первую очередь хочется сказать, что Литвинов скромный и психологически очень крепкий парень. Естественно, у него огромный потенциал. Что касается возраста, то если мы посмотрим на "Бенфику", в которой я работал, то там люди начинали играть и в 18, и в 17 лет. А мы говорим о 20-летнем футболисте. Чего ждать? Пусть играет! Не нужно ждать, пока ему стукнет 22 или 24. Он ведь уже сейчас хорошо себя показывает", - сказал Витория.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Литвинов принял участие в трех матчах и сделал одну результативную передачу.
"Спартак" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе москвичей 16 очков по итогам 10 туров.
Источник: Спорт-Экспресс
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Витория - о Литвинове: он скромный и очень крепкий психологически
Наставник "Спартака" Руй Витория поделился мнением о способностях полузащитника "красно-белых" Руслана Литвинова.
Фото: "Спартак"