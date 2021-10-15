Напомним, ранее СМИ сообщили, что Талалаев может быть уволен, если "Ахмат" проиграет "Химкам" в матче 11-го тура РПЛ. Отмечалось, что ранее у тренера произошел конфликт с одним из руководителей грозненского клуба. В пресс-службе "Ахмата" опровергли эти данные.
"Между Яя Туре и Талалаевым нет никаких проблем. Клуб же опроверг информацию о конфликте в команде. Вообще у Яя и главного тренера шикарные отношения.
Не знаю, кто раскачивает эту лодку. Думаю, что раскачивают те, кому плохо от того, что сейчас в команде все хорошо. Считаю, что "Ахмат" движется в правильном направлении. Талалаев грамотный тренер", - сказал Селюк.
"Ахмат" в воскресенье, 17 октября, в гостях сыграет против "Химок". Матч начнется в 16:30 мск. Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе Павлом Шадыхановым, за систему ВАР будет отвечать Анатолий Жабченко.
Грозненский клуб занимает 11-е место в таблице РПЛ, набрав в 10 матчах 12 очков.
Источник: РБ Спорт
В "Ахмате" отреагировали на информацию о возможной отставке Талалаева
"Между Туре и Талалаевым шикарные отношения". Селюк - о конфликтах в "Ахмате"
Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о конфликте в "Ахмате".
Фото: "Ахмат"