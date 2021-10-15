Матчи Скрыть

Сделать ставку

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Хоффенхайм
5 - 0
КёльнЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
ПСЖ
2 - 1
АнжеЗавершен

"Между Туре и Талалаевым шикарные отношения". Селюк - о конфликтах в "Ахмате"

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о конфликте в "Ахмате".
Фото: "Ахмат"
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Талалаев может быть уволен, если "Ахмат" проиграет "Химкам" в матче 11-го тура РПЛ. Отмечалось, что ранее у тренера произошел конфликт с одним из руководителей грозненского клуба. В пресс-службе "Ахмата" опровергли эти данные.

"Между Яя Туре и Талалаевым нет никаких проблем. Клуб же опроверг информацию о конфликте в команде. Вообще у Яя и главного тренера шикарные отношения.

Не знаю, кто раскачивает эту лодку. Думаю, что раскачивают те, кому плохо от того, что сейчас в команде все хорошо. Считаю, что "Ахмат" движется в правильном направлении. Талалаев грамотный тренер", - сказал Селюк.

"Ахмат" в воскресенье, 17 октября, в гостях сыграет против "Химок". Матч начнется в 16:30 мск. Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе Павлом Шадыхановым, за систему ВАР будет отвечать Анатолий Жабченко.

Грозненский клуб занимает 11-е место в таблице РПЛ, набрав в 10 матчах 12 очков.

Источник: РБ Спорт

В "Ахмате" отреагировали на информацию о возможной отставке Талалаева


Теги: Селюк Ахмат Талалаев Туре
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

"ПСЖ" одержал волевую победу над "Анже"
Нападающий "Реала" Азар пропустит матч с "Шахтером" в Лиге чемпионов
Агуэро: Роналду больше форвард, чем Месси
Оздоев назвал примерные сроки возвращения в строй после травмы
Левандовски может продолжить карьеру в "Манчестер Сити"
"Между Туре и Талалаевым шикарные отношения". Селюк - о конфликтах в "Ахмате"
Матч Лиги Европы "Спартак" - "Лестер" начнется с минуты молчания
Автомобиль Спаллетти угнали с парковки у отеля, где проживает тренер 2
Р. Билялетдинов: "Локомотив" может залихорадить, если будет неудачный результат в матче с "Рубином"
Стала известна дата жеребьевки стыковых матчей отбора ЧМ-2022 в Европе
СМИ: Радимова не уволят из "Зенита-2"
Игорь Осинькин предложил расширить РПЛ до 18 команд 2
Головин не попал в заявку "Монако" на матч с "Лионом"
Акинфеев рассказал, что Марио Фернандес хотел уйти из сборной России еще после ЧМ-2018 10
Божович: матч с "Зенитом" должен стать праздником футбола
Гаджиев - о Клаудиньо: если есть такой сильный игрок, который хочет сделать сборную России мощнее, это здорово 4
Северные страны Европы выступили против проведения чемпионатов мира каждые два года 1
Акинфеев: по состоянию Влашича было видно, что он хотел уйти 3
Акинфеев: нельзя трогать мяч во время разминки и бега по кругу. Кто-то взял, стукнул - давай, плати
Ферран Торрес пропустит два месяца из-за травмы, полученной в финале Лиги наций
СМИ: Зидан отказался возглавить "Ньюкасл"
Ушел из жизни первый тренер Захаряна и экс-игрок "Крыльев Советов" Владимир Королев
Акинфеев: сказал им - слышьте, вы, какой он вам Леха? Это Алексей Владимирович, главный тренер ПФК ЦСКА 11
Бенитес не оставит "Эвертон" ради "Ньюкасла"
Влашич: мне нравится в "Вест Хэме", но нужно еще немного времени, чтобы окончательно привыкнуть
Ребров рассказал о провокациях со стороны Спаллетти по время матча "Наполи" - "Спартак" 7
Созин: на матч с Хорватией нужен Дзюба! Закончится турнир, отберетесь на ЧМ - да хоть передеритесь там все 13
Акинфеев: я вышел на поле и обыграл "Спартак", и пускай это будет худшее дерби в истории 10
"Крылья Советов" выйдут на матч с "Нижним Новгородом" в футболках с "космическим" дизайном 2
"Спартак" на матче с "Динамо" организует акцию поддержки людей с церебральным параличом 2
Все новости
-