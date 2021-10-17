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Газизов рассказал подробности травмы нападающего "Уфы" Агаларова

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов после матча 11-го тура РПЛ против "Краснодара" (1:1) рассказал подробности травмы нападающего Гамида Агаларова.
Фото: ФК "Уфа"
"Травма Агаларова? Пока не проводили обследование. Предварительно ушиб тазобедренного сустава. Будем надеяться на лучшее", - сказал Газизов.

"Уфа" упустила победу в конце матча, пропустив с пенальти, который был назначен за игру рукой. На 9-й минуте нападающий гостей Гамид Агаларов вывел "Уфу" вперед, 21-летний футболист забил свой 9-й гол в этом сезоне.

В середине 1-го тайма Агаларов получил травму. Форвард не смог самостоятельно покинуть поле, его унесли на носилках.

Источник: "СЭ"

Лучшего бомбардира РПЛ Агаларова унесли с поля на носилках во время матча с "Краснодаром"


Теги: Газизов УФА Краснодар Агаларов
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