"Травма Агаларова? Пока не проводили обследование. Предварительно ушиб тазобедренного сустава. Будем надеяться на лучшее", - сказал Газизов.
"Уфа" упустила победу в конце матча, пропустив с пенальти, который был назначен за игру рукой. На 9-й минуте нападающий гостей Гамид Агаларов вывел "Уфу" вперед, 21-летний футболист забил свой 9-й гол в этом сезоне.
В середине 1-го тайма Агаларов получил травму. Форвард не смог самостоятельно покинуть поле, его унесли на носилках.
Источник: "СЭ"
Лучшего бомбардира РПЛ Агаларова унесли с поля на носилках во время матча с "Краснодаром"
Газизов рассказал подробности травмы нападающего "Уфы" Агаларова
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов после матча 11-го тура РПЛ против "Краснодара" (1:1) рассказал подробности травмы нападающего Гамида Агаларова.
Фото: ФК "Уфа"