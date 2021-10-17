Недовольство Газизова вызвало отсутствие наказания для игрока, нанесшего травму форварду "Уфы" Гамиду Агаларову. Также гендиректор башкирского клуба заявил, что у него есть вопросы по пенальти, с которого "Краснодар" сравнял счет.
"Пока сложно говорить о характере травмы Агаларова. Ушиб тазобедренного сустава точно есть. Дальше будет видно. Сейчас вопрос в другом: почему игроку, который травмировал Гамида, не дали ни карточку, ничего? Кайо ведь потом еще и продолжил бить локтями. "Краснодар" играет очень грязно, а должной реакции со стороны судейства на это нет. Что это такое? Очень хочется понять, как вообще это трактуется. По пенальти тоже есть вопросы, надо смотреть", - заявил Газизов.
Отметим, что "Уфа", набрав девять очков, пребывает на 16-м месте в турнирной таблице РПЛ. "Краснодар" - на шестом месте в таблице (18 очков).
Источник: Sport24
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Газизов раскритиковал судейство в матче "Краснодар" - "Уфа"
Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов раскритиковал судейство в матче 11-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:1).
Фото: "Уфа"