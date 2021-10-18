В середине 1-го тайма Гамид Агаларов получил травму в единоборстве с Кайо. Форвард не смог самостоятельно покинуть поле, его унесли на носилках. Мурзагулов назвал Кайо "отвратительным костоломом".
"В таком тоне это высказывать, ну я не знаю. Понятно, что эмоции зашкаливают, но такое говорить не стоит. Руководитель клуба РПЛ должен каким-то образом контролировать свои слова.
Мурзагулов уже рассматривался на комитете по этике РФС за менее громкие высказывания. Возможно, он не до конца понимает свою зону ответственности перед футболистами и болельщиками. Данный эпизод не заслуживает такой реакции", - сказал Созин.
"Уфа" упустила победу в конце матча, пропустив с пенальти, который был назначен за игру рукой. Башкирский клуб, имея 9 очков в активе, располагается на последнем, 16-м месте. В следующем туре уфимцы на своем поле примут казанский "Рубин" Игра 12-го тура РПЛ состоится в следующее воскресенье, 24 октября, и начнется в 14:00 мск.
Источник: РБ Спорт
"Давайте подсчитаем, скольких игроков сломал отвратительный костолом Кайо?" Мурзагулов - о травме Агаларова
"Возможно, он не до конца понимает свою зону ответственности". Созин - о высказываниях Мурзагулова
Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал высказывание председателя совета директоров "Уфы" Ростислава Мурзагулова в отношении защитника "Краснодара" Кайо.
Фото: "Горобзор"