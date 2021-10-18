"Жаль, что сегодня "Ростов" играет все хуже и хуже и фактически борется за выживание. Ушел Карпин. Полностью поменялась команда, не осталось никого, кто приносил славу "Ростову". Боюсь, что мы можем потерять этот самобытный клуб", - сказал Титов.
"Ростов" в минувшие выходные уступил в гостях "Сочи" со счетом 2:3. Все три мяча ростовчане пропустили в первом тайме. "Ростов" занимает предпоследнее, 15-е место, в таблице Российской Премьер-лиги. В активе подопечных Тедеева 9 очков в 11 матчах. Столько же баллов у "Урала" и "Уфы".
Следующий матч "Ростов" проведет в субботу, 23 октября, против тульского "Арсенала". Игра на "Ростов Арене" начнется в 16:30 мск.
Источник: "Московский комсомолец"
Титов: "Ростов" играет все хуже и хуже. Боюсь, что мы можем потерять этот самобытный клуб
Бывший игрок "Спартака" Егор Титов высказался о проблемах "Ростова".
Фото: Чемпионат