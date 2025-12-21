Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

Астон Вилла
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Жирона
0 - 3 0 3
АтлетикоЗавершен
Вильярреал
0 - 0 0 0
Барселона1 тайм
Эльче
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Бетис
23:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Кальяри
2 - 2 2 2
ПизаЗавершен
Сассуоло
0 - 0 0 0
Торино2 тайм
Фиорентина
20:00
УдинезеНе начат
Дженоа
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

Майнц
0 - 0 0 0
Санкт-Паули1 тайм
Хайденхайм
19:30
БаварияНе начат

Мостовой - о российском нападающем: могу представить его в клубе уровня "Атлетико"

Бывший футболист сборной России высказался о нападающем "Динамо" Константине Тюкавине.
Фото: ФК "Динамо"
"Не думаю, что эта травма разделила его карьеру на "до" и "после". Да, чуть меньше стал забивать, но все вернется на круги своя, думаю. Европейские амбиции? Вполне могу представить Тюкавина в клубе уровня "Атлетико" (Мадрид)", - сказал Мостовой "РБ Спорту".

Константин Тюкавин является воспитанником московского "Динамо". В текущем сезоне нападающий провел за клуб 15 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2030 года. Трансферная стоимость 23-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.

Тюкавин пропустил более 190 дней из-за повреждения крестообразной связки колена. Нападающий вернулся на поле в сентябре 2025 года.

