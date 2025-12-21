"Не думаю, что эта травма разделила его карьеру на "до" и "после". Да, чуть меньше стал забивать, но все вернется на круги своя, думаю. Европейские амбиции? Вполне могу представить Тюкавина в клубе уровня "Атлетико" (Мадрид)", - сказал Мостовой "РБ Спорту".
Константин Тюкавин является воспитанником московского "Динамо". В текущем сезоне нападающий провел за клуб 15 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2030 года. Трансферная стоимость 23-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.
Тюкавин пропустил более 190 дней из-за повреждения крестообразной связки колена. Нападающий вернулся на поле в сентябре 2025 года.
Мостовой - о российском нападающем: могу представить его в клубе уровня "Атлетико"
Бывший футболист сборной России высказался о нападающем "Динамо" Константине Тюкавине.
Фото: ФК "Динамо"