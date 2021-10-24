Газизов заявил о доверии руководства "Уфы" Стукалову

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов после матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с "Рубином" (1:1) подчеркнул, что руководство клуба доверяет главному тренеру Алексею Стукалову.

Фото: ФК "Уфа"





Команда из Башкортостана после 12-и туров чемпионата России находится в зоне вылета, на 15-м месте, имея в своем активе 10 очков. Напомним, Стукалов возглавляет "Уфу" с апреля этого года.



Два отмененных пенальти, спорные судейские решения и 10-й гол Агаларова. "Рубин" и "Уфа" разошлись ничьей "Есть ли доверие к главному тренеру? Конечно. Сможем выправить ситуацию за счет характера, за счет того, что делает тренерский штаб во главе с Алексеем Борисовичем. Когда-то нас прорвет, и все будет нормально", - цитирует Газизова ТАСС Команда из Башкортостана после 12-и туров чемпионата России находится в зоне вылета, на 15-м месте, имея в своем активе 10 очков. Напомним, Стукалов возглавляет "Уфу" с апреля этого года.