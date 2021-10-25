Комбаров отметил, что никто не удивится, если руководство "Спартака" уволит Виторию после поражения от "Зенита" в матче 12-го тура РПЛ (1:7). По его словам, проблема "красно-белых" заключается в отсутствии стабильности.
"Если руководство примет решение об отставке Витории, то никто этому не удивится. Это же не одно поражение. Команда очень нестабильна, непонятна, хоть и были хорошие матчи. Стабильности никакой - ни с точки зрения игры, ни с точки зрения эмоций, ни с точки зрения физики", - заявил Комбаров.
Отметим, что на данный момент "Спартак" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе московской команды 17 набранных очков.
Источник: Чемпионат
Дмитрий Комбаров: если руководство "Спартака" примет решение об отставке Витории, никто этому не удивится
Экс-игрок "Спартака" Дмитрий Комбаров высказался о возможной отставке Руя Витории с поста наставника "красно-белых".
Фото: "Спартак"