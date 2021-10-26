"Гус останется в "Фейеноорде" до конца нынешнего сезона. Есть ли вероятность, что "Фейеноорд" захочет продлить аренду? Ответа на этот вопрос я не знаю", - цитирует агента "РБ Спорт".
Напомним, Гус Тил играет за "Фейеноорд" на правах аренды. Права на игрока принадлежат московскому "Спартаку". В общей сложности за клуб из Роттердама 23-летний футболист провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 3 результативных передачи. Контракт Тила со "Спартаком" рассчитан до конца июня 2024 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость голландского футболиста в 5 млн евро.
"Фейеноорд" занимает 4-е место в таблице чемпионата Нидерландов, набрав в 9 матчах 19 очков.
Агент Тила: Гус останется в "Фейеноорде" до конца сезона
Фулько ван Куперен, агент полузащитника "Спартака" Гуса Тила, на правах аренды выступающего за "Фейеноорд", высказался о будущем футболиста.
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