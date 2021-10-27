"Между Мурадом Мусаевым и клубом ведутся переговоры. Если будет формальное соглашение, об этом будет объявлено на нашем официальном сайте", — цитирует главу пресс-службы клуба Эльнура Гамидова "Матч ТВ".
Мусаев находится без работы с момента ухода с должности главного тренера "Краснодара" в апреле. Напомним, ранее появилась информация, что Мусаев согласился занять пост главного тренера азербайджанского "Сабаха". Сам специалист отказался комментировать информацию до официального объявления.
"Сабах" был создан в 2017 году предпринимателем Ягубом Гусейновым. В текущем сезоне команда после 8-ми туров занимает последнее место в чемпионате Азербайджана, набрав 4 очка.
В азербайджанском клубе подтвердили факт переговоров с Мусаевым
Пресс служба азербайджанского "Сабаха подтвердила информацию о ведении переговоров с бывшим тренером "Краснодара" Мурадом Мусаевым.
Фото: ФК Краснодар