Ранее в СМИ появилась информация, что уфимский клуб может заключить с Жирковым контракт до конца сезона.
"Жирков, на мой взгляд, мог бы усилить сегодня любую без исключения команду России. Выдающийся мастер, образец профессионализма. Уверен, что любая команда, договорившаяся с ним, сразу же сообщит об этом журналистам", - сказал Мурзагулов.
Последним клубом Юрия Жиркова был "Зенит". Контракт 38-летнего футболиста с петербургской командой закончился в июне, продлевать соглашение "сине-бело-голубые" не стали. В составе петербургской команды он провел 127 матчей, забил 5 голов и стал автором 16 результативных передач. Также защитник защищал цвета московского "Динамо", ЦСКА, махачкалинского "Анжи", а также два года выступал в АПЛ за "Челси"
Источник: Sport24
Жирков отреагировал на слухи об интересе "Уфы"
Мурзагулов: Жирков может усилить сегодня любую российскую команду
Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию об интересе клуба к Юрию Жиркову.
Фото: Горобзор