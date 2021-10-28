"Да и, честно говоря, думаю, что он преувеличивает насчет эфира - ну какой нормальный человек позовет его в студию, если там будем мы с Аршавиным? Что ему-то там делать? Нужно же отдавать себе отчет в происходящем. Он может разве что туда прийти полы помыть. Да и то у него плохо получится - тряпкой в ведро не попадет", - приводит слова Губерниева "Спорт-Экспресс".
Напомним, конфликт между игроком и комментатором продолжается с лета 2021 года. После поражения сборной России на Евро, ведущий жестко высказался о переменах в российском футболе и новом тренере. Ранее экс-форвард сборной России Роман Павлюченко просил Губерниева не лезть в футбол, а комментировать лыжный спорт. Сегодня в интервью YouTube-каналу "Ответь по-братски" экс-футболист сказал, что не будет пожимать руку Губерниеву.
Павлюченко - о Губерниеве: никогда не подам ему руку
Губерниев - о Павлюченко: что ему делать на "Матч ТВ"? Разве полы помыть
Комментатор и ведущий телеканала "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев высказался об экс-нападающем сборной России Романе Павлюченко.
Фото: RT