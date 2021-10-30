- Глядя со стороны на игру "Спартака", я абстрагируюсь от такого безобразия. Футболистам остается терпеть и работать, сделать выводы, понять, что они все вместе плохо работали, раз проиграли с таким историческим счетом. Надо работать в два раза больше, а не посыпать голову пеплом, плакать и ждать, что тебя кто-то утешит и будет нормально. Нет, ребята, не всё нормально. Всё очень плохо, раз вы так играете, - передает слова Романцева Matchtv.ru.
Московский "Спартак" в 13 туре Российской премьер-лиги продолжил безвыигрышную серию, упустив победу над "Ростовом" на последних секундах матча (1:1). Серия красно-белых без побед составляет уже 4 игры (=2-2) и также включает в себя ничью с московским "Динамо" (2:2) в РПЛ, домашнее поражение от английского "Лестера" (3:4) в Лиге Европы при счете 2:0 в свою пользу по ходу встречи и выездной разгром от "Зенита" (1:7) в матче 12 тура чемпионата России, который стал самым крупным поражением "Спартака" в истории в национальном первенстве.
Романцев: глядя на игру "Спартака", я абстрагируюсь от такого безобразия. Всё очень плохо
Экс-главный тренер "Спартака" Олег Романцев прокомментировал игру красно-белых в последних матчах.
Фото: РПЛ