- Семак - это вообще тренер новой волны. Он еще ни разу не сказал ничего такого, чтобы раздражало публику. Семак не похож на специалиста, который пользуется системой "кнут и пряник". Сергей Богданович абсолютно без диктаторских замашек. Хотя Семак видел таких тренеров, с очень многими поработал. Но, видимо, ему это не очень нравилось. Я лично очень рад, если это так. Диктат - он подавляет, - передает слова Орлова Matchtv.ru.
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак возглавляет сине-бело-голубых с мая 2018 года и является лидером среди всех действующих тренеров Российской премьер-лиги по продолжительности работы в клубе. Под руководством Семака петербуржцы трижды становились обладателями золотых медалей чемпионата России. В турнирной таблице РПЛ после 13 туров "Зенит" находится на первом месте с 29 набранными очками и 5-очковым отрывом от ближайшего преследователя.
Орлов: Семак - тренер новой волны. Абсолютно без диктаторских замашек
Телекомментатор Геннадий Орлов высказал мнение о главном тренере "Зенита" Сергее Семаке.
Фото: "Спорт-Экспресс"