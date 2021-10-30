Орлов: Семак - тренер новой волны. Абсолютно без диктаторских замашек

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Уфа
14:00
АхматНе начат
П1 2.85X 3.05П2 2.75
Арсенал Тула
16:30
СочиНе начат
П1 4.1X 3.7П2 1.89
Химки
19:00
УралНе начат
П1 2.01X 3.35П2 4.1

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
СКА-Хабаровск
3 - 1
НефтехимикЗавершен
Текстильщик
14:00
КАМАЗНе начат
П1 3.2X 3.1П2 2.3
Олимп-Долгопрудный
14:00
РоторНе начат
П1 3.8X 3.05П2 2.07
Волгарь
15:00
АкронНе начат
П1 2.7X 3.05П2 2.75
Велес
15:00
ФакелНе начат
П1 3.5X 3.3П2 2.08
Металлург Лп
15:00
ОренбургНе начат
П1 9.2X 4.9П2 1.32
Кубань
16:00
ЕнисейНе начат
П1 2.75X 3.35П2 2.45
Алания
17:00
Краснодар-2Не начат
П1 1.35X 4.9П2 8
Балтика
19:00
ТомьНе начат
П1 1.58X 3.75П2 5.8
Спартак-2
20:00
ТорпедоНе начат
П1 4X 3.75П2 1.8

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Норвич
17:00
ЛидсНе начат
П1 3.65X 3.7П2 2.01
Астон Вилла
19:30
Вест ХэмНе начат
П1 2.8X 3.45П2 2.55

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Кадис
16:00
МальоркаНе начат
П1 2.75X 2.95П2 3
Атлетико
18:15
БетисНе начат
П1 1.63X 3.9П2 5.8
Хетафе
20:30
ЭспаньолНе начат
П1 2.55X 2.9П2 3.3
Реал Сосьедад
23:00
АтлетикНе начат
П1 2.25X 3.1П2 3.65

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Интер
14:30
УдинезеНе начат
П1 1.39X 5П2 8
Дженоа
17:00
ВенецияНе начат
П1 1.99X 3.5П2 4
Фиорентина
17:00
СпецияНе начат
П1 1.53X 4.6П2 6
Сассуоло
17:00
ЭмполиНе начат
П1 1.73X 4.3П2 4.4
Салернитана
20:00
НаполиНе начат
П1 9.6X 5.8П2 1.31
Рома
22:45
МиланНе начат
П1 2.36X 3.5П2 3.05

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Аугсбург
17:30
ШтутгартНе начат
П1 2.9X 3.3П2 2.55
Боруссия М
19:30
БохумНе начат
П1 1.38X 5.4П2 7.8

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Анже
15:00
НиццаНе начат
П1 3.15X 3.15П2 2.47
Монпелье
17:00
НантНе начат
П1 2.35X 3.35П2 3.15
Бордо
17:00
РеймсНе начат
П1 2.65X 3П2 3.05
Страсбург
17:00
ЛорьянНе начат
П1 1.99X 3.55П2 3.9
Труа
17:00
РеннНе начат
П1 3.85X 3.5П2 2.01
Брест
19:00
МонакоНе начат
П1 4.5X 3.95П2 1.78
Клермон
22:45
МарсельНе начат
П1 3.15X 3.45П2 2.31

Орлов: Семак - тренер новой волны. Абсолютно без диктаторских замашек

Телекомментатор Геннадий Орлов высказал мнение о главном тренере "Зенита" Сергее Семаке.
Фото: "Спорт-Экспресс"
- Семак - это вообще тренер новой волны. Он еще ни разу не сказал ничего такого, чтобы раздражало публику. Семак не похож на специалиста, который пользуется системой "кнут и пряник". Сергей Богданович абсолютно без диктаторских замашек. Хотя Семак видел таких тренеров, с очень многими поработал. Но, видимо, ему это не очень нравилось. Я лично очень рад, если это так. Диктат - он подавляет, - передает слова Орлова Matchtv.ru.

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак возглавляет сине-бело-голубых с мая 2018 года и является лидером среди всех действующих тренеров Российской премьер-лиги по продолжительности работы в клубе. Под руководством Семака петербуржцы трижды становились обладателями золотых медалей чемпионата России. В турнирной таблице РПЛ после 13 туров "Зенит" находится на первом месте с 29 набранными очками и 5-очковым отрывом от ближайшего преследователя.


Теги: Зенит Семак Орлов
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