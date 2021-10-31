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Мурзагулов: Агаларов - это сокровище "Уфы"

Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов поделился мнением об игре нападающего команды Гамида Агаларова.
Фото: РИА Новости
"Почти сразу после финального свистка я в очередной раз поблагодарил (генерального директора) Шамиля Газизова. В текущих непростых финансовых условиях для клуба он смог раскрыть лучшего на сегодняшний день нападающего России Гамида Агаларова. Если что случится, то Шамиль найдет еще одного Гамида. Конечно, Агаларов - это сокровище "Уфы", открытие чемпионата России, лучший нападающий страны", - сказал Мурзагулов.

"Уфа" обыграла "Ахмат" со счетом 1:0 в матче 13-го тура РПЛ. Победу башкирскому клубу принес точный удар Гамида Агаларова. Напомним,что Агаларов забил уже 11 мячей в этом сезоне РПЛ и продолжает оставаться лучшим бомбардиром чемпионата. Кроме того, в этом году Агаларов получил свой первый вызов в сборную России.

"Уфа" набрала 13 очков за 13 туров и располагается на 13-м месте в чемпионате России. Следующий матч уфимцев пройдёт 6 ноября в 14:00 по московскому времени. Соперником "Уфы" станет тульский "Арсенал".

Источник: Матч ТВ

Гамид Агаларов забил 11-й гол в РПЛ. У Дзюбы, Азмуна и Смолова - по 7 мячей (видео)


Теги: Мурзагулов УФА Агаларов
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