Иванов отметил, что Прядкин многое сделал для российского футбола. По словам президента "Урала", новому руководителю РПЛ нужно будет использовать в работе опыт предыдущего главы организации.
"Я считаю, что Прядкин многое сделал для нашего футбола. Он проработал 13 лет, всякое сделал полезное. Нельзя его опыт выкинуть на улицу", - сказал Иванов.
Напомним, ранее Прядкин покинул пост президента РПЛ. Исполняющим обязанности руководителя организации стал Ашот Хачатурянц, также возглавляющий судейский комитет РФС.
Источник: Спорт-Экспресс
Президент "Урала" Иванов: сейчас судейство стало гораздо лучше, чем было раньше
Григорий Иванов: Прядкин многое сделал для нашего футбола. Нельзя его опыт выкинуть на улицу
Президент "Урала" Григорий Иванов оценил работу Сергея Прядкина в должности главы РПЛ.
Фото: РИА Новости