"Если тренерский штаб хочет найти хорошего вратаря, то надо довериться Селихову. У Максименко есть всё - фигура, прыжок, длинные руки, рост. Но нет вратарского таланта. Он теряет позицию, сидит на пятой точке при ударе, не выходит на мячи. А Селихов это всё делает правильно", - приводит слова Кавазашвили "Чемпионат".
В текущем сезоне Александр Максименко во всех турнирах выходил на поле в 17 встречах и пропустил 28 мячей. В прошлом матче против "Ростова" он впервые остался в запасе, а на поле появился Александр Селихов. Большую часть встречи красно-белые держали ворота на замке, но на последних секундах Даниил Глебов перекинул вышедшего из ворот Селихова и сравнял счет встречи (1:1).
Александр Максименко по оценке Transfermarkt является одним из самых дорогих футболистов "Спартака", его текущая стоимость - 13 млн евро. Селихов оценивается тем же порталом в 1.2 млн евро, что почти в 13 раз меньше.
Кавазашвили - о Максименко: у него есть все - длинные руки, прыжок, рост. Но нет вратарского таланта
Бывший голкипер "Спартака" Анзор Кавазашвили оценил состояние нынешних вратарей красно-белых.
Фото: СЭ