"Почему команда нестабильная? Никто не знает! Футбол есть футбол. Можно играть весь матч замечательно, а потом сделать одну глупую ошибку, из-за которой все пойдет насмарку. Важное дополнение, чтобы вы понимали: когда мы говорим о негативных моментах, я не акцентирую внимание на защитниках или вратарях - я говорю о всей команде. Это важно", - цитирует Виторию "Чемпионат".
"Спартак" в минувшие выходные сыграл вничью с "Ростовом" (1:1) в матче 13-го тура Российской Премьер-лиги. Подопечные Витории занимают 9-е место в таблице РПЛ, набрав 18 очков.
В четверг, 4 ноября, москвичи в гостях встретятся с "Лестером" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Игра начнется в 23:00 мск, обслуживать матч будет будет бригада арбитров из Турции.
Васильков: лучший вариант для "Спартака" в матче с "Лестером" - достойно проиграть
Витория: почему команда нестабильная? Никто не знает!
Главный тренер "Спартака" Руй Витория в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против "Лестера" высказался о нестабильном выступлении "красно-белых".
Фото: РПЛ