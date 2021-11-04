— Это слухи, скоро Мартынович вернется на поле, — заявил Хашиг в интервью "РБ Спорт".
34-летний Мартынович в нынешнем сезоне ни разу не выходил на поле в составе "Краснодара". Футболист продолжает восстановление после травмы.
Белорусский защитник выступает за команду с 2010 года. Его контракт с "быками" истекает в следующем году.
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В "Краснодаре" прокомментировали информацию о расторжении контракта с Мартыновичем
Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг опроверг информацию о расторжении контракта с защитником Александром Мартыновичем.
Фото: ФК "Краснодар"