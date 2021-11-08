Клаудиньо прокомментировал результат матча "Урал" - "Зенит"

Клаудиньо, получивший красную карточку в поединке с "Уралом", отметил, что расстроен своим удалением и результатом встречи. По словам бразильца, "Зенит" должен был обыгрывать соперника.
"Тяжелый матч. Соперник был очень закрыт. Из-за этого найти пространство на чужой половине оказалось не просто. И, конечно, расстроен и результатом, и тем, что получил красную карточку. Мы должны были брать три очка. Но, увы, не получилось, тем более что второй тайм играли вдесятером", - сказал Клаудиньо.
Отметим, что "Зенит" продолжает идти во главе турнирной таблицы РПЛ. В активе команды Сергея Семака 30 набранных очков. "Урал" имеет в активе 11 очков и пребывает на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата.
В текущем розыгрыше РПЛ Клаудиньо принял участие в девяти матчах, забил три гола и сделал две голевые передачи.
Источник: Матч ТВ
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Фото: Getty Images