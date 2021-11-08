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СМИ: City Football Group продолжает переговоры со "Спартаком" о покупке акций клуба

Компания City Football Group не приостанавливала переговоры о приобретении акций "Спартака".
Фото: "Спартак"
Напомним, ранее сообщалось, что City Football Group решила приостановить предварительные переговоры о приобретении акций "Спартака". Указывалось, что в компании остались недовольны положением дел в клубе.

Вместе с тем, по сведениям источника, данная информация не соответствует действительности. City Football Group продолжает оценивать деятельность "Спартака". Процесс оценки планируется завершить до конца текущего года.

Отметим, ранее появилась информация, согласно которой City Football Group, владеющая "Манчестер Сити", собирается купить около 20% акций "Спартака".

Источник: Спорт-Экспресс


Теги: Спартак
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