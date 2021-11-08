Для "Зенита" проблема - сам "Зенит". Игроки понимают, что они сильнее всех в российском чемпионате. Им трудно настроиться после "Ювентуса" на "Урал". Сложно ли бразильцам играть на холоде? Конечно, после двух матчей с "Ювентусом" лететь куда-то, где пустой стадион и промерзшее поле. "Зениту" просто не хватает мотивации", - сказал Ловчев.
Петербургский "Зенит" накануне потерял очки в матче 14-го тура РПЛ с "Уралом" (0:0). В прошлый вторник, 2 ноября, "сине-бело-голубые" проиграли в Турине "Ювентусу" со счетом 2:4.
В таблице чемпионата России подопечные Семака занимают 1-е место, набрав в 14 матчах 30 очков. Отрыв от "Сочи", который идет следом, составляет 3 очка.
В следующем туре "Зенит" на своем поле примет "Нижний Новгород". Игра 15-го тура Российской Премьер-лиги пройдет на "Газпром Арене" 19 ноября. Начало матча - в 19:00 мск.
Источник: "Советский спорт"
Ловчев: "Зениту" не хватает мотивации. Сложно настроиться на "Урал" после "Ювентуса"
Бывший игрок "Спартака" Евгений Ловчев считает, что петербургскому "Зениту" не хватает мотивации для выступлений на внутренней арене.
Фото: РИА Новости