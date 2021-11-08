Напомним, Жиго пропустил игру 14-го тура РПЛ с "Локомотивом" (1:1). Защитник получил повреждение на предматчевой разминке, вместо него в стартовом составе вышел Илья Кутепов.
"Как и говорил тренер на пресс-конференции, у Жиго ушиб. Ожидаем его возвращения к следующему матчу", - цитирует пресс-службу "Спартака" Sport24.
Следующий матч "Спартак" проведет 20 ноября. В рамках 15-го тура Российской Премьер-лиги "красно-белые" в гостях сыграют против "Краснодара". Эта встреча начнется в 19:00 мск.
Защитник Самюэль Жиго в текущем сезоне провел 18 матчей во всех турнирах за "Спартак", на его счету 1 гол и 1 результативная передача.
"Повреждение не очень серьезное". Витория - о травме Жиго
В "Спартаке" ожидают возвращения Жиго к матчу с "Краснодаром"
В московском "Спартаке" рассказали, когда защитник Самюэль Жиго сможет сыграть после травмы.
Фото: ФК "Спартак"