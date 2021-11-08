В "Спартаке" ожидают возвращения Жиго к матчу с "Краснодаром"

В московском "Спартаке" рассказали, когда защитник Самюэль Жиго сможет сыграть после травмы.

Фото: ФК "Спартак"





"Как и говорил тренер на пресс-конференции, у Жиго ушиб. Ожидаем его возвращения к следующему матчу", - цитирует пресс-службу "Sport24 .



Следующий матч "Спартак" проведет 20 ноября. В рамках 15-го тура Российской Премьер-лиги "красно-белые" в гостях сыграют против "Краснодара". Эта встреча начнется в 19:00 мск.



Защитник Самюэль Жиго в текущем сезоне провел 18 матчей во всех турнирах за "Спартак", на его счету 1 гол и 1 результативная передача.



"Повреждение не очень серьезное". Витория - о травме Жиго Напомним, Жиго пропустил игру 14-го тура РПЛ с " Локомотивом " (1:1). Защитник получил повреждение на предматчевой разминке, вместо него в стартовом составе вышел Илья Кутепов."Как и говорил тренер на пресс-конференции, у Жиго ушиб. Ожидаем его возвращения к следующему матчу", - цитирует пресс-службу " Спартака Следующий матч "Спартак" проведет 20 ноября. В рамках 15-го тура Российской Премьер-лиги "красно-белые" в гостях сыграют против "Краснодара". Эта встреча начнется в 19:00 мск.Защитник Самюэль Жиго в текущем сезоне провел 18 матчей во всех турнирах за "Спартак", на его счету 1 гол и 1 результативная передача.