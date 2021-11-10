"Вся работа Газизова показывает, что Шамиль - серьезный организатор. А то, что его не оценили в "Спартаке"... Кого там оценили? "Спартак" - это история для старого журнала "Крокодил". За двадцать лет только однажды выиграть чемпионат с теми условиями, что есть у красно-белых, - это несерьезно", - сказал Гаджиев в интервью "СЭ".
Шамиль Газизов проработал в "Спартаке" меньше полугода - с июля по декабрь 2020 года. В октябре этого года Московский арбитражный суд признал незаконным решение о выплате Газизову выходного пособия в размере 400 миллионов рублей.
В нынешнем сезоне "Спартак" занимает 9-е место после 14 туров РПЛ. В активе красно-белых 19 очков. В заключительном матче первого круга подопечные Руя Витории в гостях сыграют с Краснодаром. Встреча пройдет 20 ноября.
Гаджиев: Газизова не оценили в "Спартаке"? А кого там оценили?
Бывший тренер "Анжи" и "Амкара" Гаджи Гаджиев прокомментировал работу Шамиля Газизова в "Спартаке".
Фото: Sportbox