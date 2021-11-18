Хохлов заявил, что ранее не сталкивался с подобными ситуациями. Также он отметил профессионализм и порядочность Зобнина.
"Не понимаю, насколько правдива эта ситуация. Я с таким не сталкивался. Рома - профессиональный футболист, порядочный человек, это да, могу подтвердить", - сказал Хохлов.
Напомним, ранее сообщалось, что Зобнин попросил руководство "Спартака" уменьшить ему зарплату. Отмечалось, что игрок "красно-белых" посчитал свою зарплату завышенной.
Источник: Чемпионат
Источник: Зобнин попросил руководство "Спартака" уменьшить ему зарплату
СМИ: Зобнин не обсуждал со "Спартаком" изменение условий контракта
Хохлов прокомментировал данные о просьбе Зобнина насчет снижения зарплаты
Наставник "Ротора" Дмитрий Хохлов прокомментировал информацию о том, что полузащитник "Спартака" Роман Зобнин попросил руководство клуба о снижении зарплаты.
Фото: "Спартак"