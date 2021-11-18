Напомним, что Березуцкий покинул тренерский штаб ЦСКА вскоре после назначения Олича наставником команды. Олич отметил, что считает неправильным поступок Березуцкого в данной ситуации.
"Возьмем пример Березуцкого и Ермаковича, которые ушли через две недели после того, как я возглавил ЦСКА: если бы они ушли сразу, я бы их понял - они люди Гончаренко. Но они проработали две недели, получили зарплату, а потом ушли. На таком уровне - это неправильно", - сказал Олич.
Отметим, Олич возглавил ЦСКА по ходу прошлого сезона и покинул пост наставника команды летом нынешнего года.
Источник: Чемпионат
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Олич раскритиковал Василия Березуцкого за уход из тренерского штаба ЦСКА
Экс-наставник ЦСКА Ивица Олич поделился мнением об уходе Василия Березуцкого из клуба в тренерский штаб Виктора Гончаренко в "Краснодаре".
Фото: "Чемпионат"