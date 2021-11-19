- Мы же не знаем в реальности, какая у "Спартака" финансовая политика. Количество денег - одна история, как их тратить - другая. Но в целом да, согласен: трансферы должны быть намного интереснее. Не только мне непонятно, но и бабушкам из соседних подъездов: купили голландца за большие миллионы, он полгода побегал, ничего не показал и пошел по арендам. А теперь в чемпионате Голландии лучший. Как это понять? - приводит слова Горлуковича Тele-sport.ru.
23-летний атакующий полузащитник из Нидерландов Гус Тиль был куплен московским "Спартаком" у "АЗ Алкмар" в августе 2019 года, сумма трансферной компенсации составила 18 миллионов евро. В 24 матчах за московский клуб футболист забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. В сентябре 2020 года Тиль был отдан в аренду в немецкий "Фрайбург", где провел 7 матчей и не отметился результативными действиями, а перед началом нынешнего сезона - в голландский "Фейеноорд", в составе которого хавбек сыграл 21 матч, забил 13 голов и отдал 2 голевых паса.
"Непонятно не только мне, но и бабушкам из соседних подъездов". Горлукович высказался о трансферной политике "Спартака"
Бывший центральный защитник "Спартака" Сергей Горлукович прокомментировал работу красно-белых на трансферном рынке.
Фото: ФК "Спартак"