"По продлению контракта Антона Зиньковского продолжаем переговоры – они сейчас перешли в самую активную фазу. Когда будет конкретика? Не могу сейчас сказать, если бы знал – уже бы сидел и отдыхал", - сказал Корниленко в интервью Sport24.
В сезоне 2021/2022 Зиньковский принял участие в 17 играх за "Крылья Советов", в которых забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. Также во встрече против "Краснодара" полузащитник провел 100-й матч за клуб.
Напомним, 26 октября Сергей Корниленко заявил, что клуб заинтересован в продлении контракта с вингером Антоном Зиньковским.
"Крылья Советов" ведут переговоры с Зиньковским о новых условиях контракта
Корниленко: с Зиньковским продолжаем переговоры - они в самой активной фазе
Спортивный директор самарских "Крыльев Советов" Сергей Корниленко рассказал о продлении контракта с полузащитником Антоном Зиньковским.
Фото: ФК "Крылья Советов"