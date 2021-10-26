Как сообщил Сергей Корниленко, занимающий пост спортивного директора "Крыльев Советов", в клубе заинтересованы в продолжении сотрудничества с игроком. По его словам, идут переговоры о новых условиях контракта с Зиньковским.
"Действительно, мы очень заинтересованы в том, чтобы Зиньковский продолжил свою карьеру в Самаре. Здесь он ярко заявил о себе на уровне РПЛ и попал в расширенный список сборной России. Сейчас мы находимся в стадии переговоров о новых условиях действующего с Антоном соглашения", - сказал Корниленко.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Зиньковский провел 12 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи.
Источник: Чемпионат
"Крылья Советов" ведут переговоры с Зиньковским о новых условиях контракта
"Крылья Советов" и полузащитник команды Антон Зиньковский ведут переговоры о новых условиях контракта.
Фото: "Чемпионат"