"Когда результат хороший, то все хорошо. Что по тренеру? Понятия не имею.
Почему Леонид Арнольдович перестал ходить на матчи? Плохо себя чувствует" , - сказал Андрей Федун.
Напомним, что "Спартак" обыграл "Наполи" со счётом 2:1 в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Леонид Федун на этой игре не присутствовал. Московский клуб возглавил таблицу группы C, набрав 7 очков.
Ближайший матч команды Руя Витории в Лиге Европы состоится 9 декабря. Соперником "красно-белых" станет польская "Легия". Игра в Варшаве начнется в 20:45 мск.
Источник: Sport24
"Плохо себя чувствует". Брат владельца "Спартака" рассказал, почему Леонид Федун не ходит на стадион
Член совета директоров "Спартака" Андрей Федун прокомментировал победу "красно-белых" над "Наполи" в Лиге Европы, а также рассказал, почему Леонид Федун перестал ходить на домашние игры.
Фото: ФК "Спартак"