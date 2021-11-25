— Даже когда у Саши были проблемы в жизни, я еще тогда ему сказал, что готов рассматривать его как нападающего в клубе. Я его считаю хорошим нападающим.
Если такая возможность будет, мы никогда не откажемся, — рассказал Иванов в интервью "Спорт день за днем".
30-летний Кокорин выступает за итальянскую команду с января 2021 года, но в нынешнем сезоне сыграл за команду всего лишь 27 минут в трех матчах из-за травм. Контракт российского игрока истекает летом 2024 года.
Ранее стало известно, что нападающий может вернуться в Россию.
Булыкин — о Кокорине: нужно найти команду, в которой он будет играть, где ему будут доверять
"Урал" готов предложить контракт Кокорину
Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил о готовности предложить контракт нападающему "Фиорентины" Александру Кокорину.
Фото: ФК "Фиорентина"