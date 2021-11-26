Напомним, Крицюк получил травму в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ювентусом" (2:4). "Зенит" сообщил, что ориентировочные сроки восстановления голкипера составят 2-3 месяца.
"Мы видели, что Станислав с большим желанием играет за "Зенит". Безусловно, Крицюк – это потеря, но Кержаков качественно выполнит свою работу в оставшихся играх. Михаил опытный вратарь, который провел много матчей в нашем чемпионате", - сказал Радченко.
Вратарь Станислав Крицюк перешел в "Зенит" в летнее трансферное окно. В составе "сине-бело-голубых" 30-летний футболист провел 11 матчей, в которых пропустил 15 мячей.
Источник: РБ Спорт
Вратарь "Зенита" Крицюк пропустит 2-3 месяца из-за травмы
Радченко: Крицюк - это потеря для "Зенита", но Кержаков справится
Бывший футболист "Зенита" Дмитрий Радченко высказался по поводу травмы вратаря петербургской команды Станислава Крицюка.
Фото: ФК "Зенит"