"Можно ли говорить, что Селихов основной в "Спартаке"? Да, но он и был таковым, просто ему мешали травмы. Он воспользовался своим шансом и показывает достойную игру.
Нужно ли уходить Максименко? Сейчас нужно ждать своего шанса. В аренду уйти можно, но кто из команд потянет его зарплату? Нет никакого смысла уходить из "Спартака" прямо сейчас", - цитирует Нигматуллина "РБ Спорт".
Максименко начинал сезон основным голкипером "Спартака". Он сыграл в 17 встречах во всех турнирах и пропустил 28 мячей (?1.65 гола за игру). С момента встречи с "Ростовом" в 13-м туре (1:1) в старте красно-белых выходит Александр Селихов. В его активе 5 матчей и 6 пропущенных мячей (?1.2 гола за игру).
Селихов был признан болельщиками лучшим игроком матча против "Наполи" в Лиге Европы (2:1).
Нигматуллин: Селихов и был основным в "Спартаке", мешали травмы. Теперь Максименко нужно ждать своего шанса
Бывший голкипер "Спартака" Руслан Нигматуллин высказался о конкуренции среди вратарей красно-белых.
Фото: Александр Федоров/SE