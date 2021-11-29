Хачатурянц назвал причину отключения камер видеонаблюдения на стадионе ЦСКА во время матча с "Зенитом"

По данным МВД, камеры видеозаписи на стадионе были отключены с 57-й минуты.
"Пока не удалось получить отчет от полиции по вчерашним действиям. Понятно только, что это была спланированная хакерская атака, отключившая камеры", - приводит слова Хачатурянца "Матч ТВ".
Напомним, под конец этой игры фанаты "армейцев" устроили файер-шоу на своих секторах. По этой причине им не разрешили сразу покинуть стадион после финального свистка. На выходе их встретили сотрудники ОМОНА и начали массово помещать в автозаки за использование пиротехники.
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Президент Российской Премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц заявил, что отключение камер на фанатской трибуне ЦСКА во время матча с "Зенитом" (0:2) было спланированной хакерской атакой.
Фото: "Коммерсантъ"