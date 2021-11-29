— Полиция должна принести публичные извинения тем, кто был задержан просто так. Виновные должны быть наказаны со всех сторон — и со стороны полиции, и со стороны тех, кто использовал пиротехнику, — рассказал Лепсая в интервью "Чемпионату".
Вчера, 28 ноября, полиция задержала 408 болельщиков московского ЦСКА за файер-шоу на игре против "Зенита" (0:2).
КДК РФС рассмотрит использование пиротехники на матче ЦСКА - "Зенит"
После матча ЦСКА с "Зенитом" сотрудниками полиции составлен 51 протокол о правонарушениях
Лепсая: полиция должна принести публичные извинения фанатам ЦСКА, которые были задержаны просто так
Экс-директор ФНЛ по развитию Тимур Лепсая прокомментировал инцидент с болельщиками после матча ЦСКА и "Зенита".
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