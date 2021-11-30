Напомним, ранее "Манчестер Юнайтед" объявил о назначении Рангника на пост главного тренера команды. До этого Рангник являлся руководителем по спорту и развитию "Локомотива".
Баринов отметил, что дела у "Локомотива" идут плохо, и поэтому не стоит радоваться переходу Рангника на столь статусную должность. По мнению актера, назрели перемены в руководстве московского клуба.
"У нас погибает клуб, а все радуются, что человек из нашего чемпионата ушел в "Манчестер Юнайтед". Если дальше так пойдут дела, то "Локомотив" может ждать судьба "Сатурна", "Торпедо". Нужно менять всю консерваторию", - заявил Баринов.
Отметим, что по итогам 16 туров текущего розыгрыша РПЛ "Локомотив" располагается на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 25 очков.
Источник: Спорт-Экспресс
Валерий Баринов: если дальше так пойдут дела, то "Локомотив" может ждать судьба "Сатурна" и "Торпедо"
Известный актер, болельщик "Локомотива" Валерий Баринов высказался об уходе из московского клуба немецкого специалиста Ральфа Рангника.
Фото: РИА Новости