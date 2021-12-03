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Баринов: мне кажется, РЖД абсолютно безразличны дела "Локомотива"

Известный актер и болельщик "Локомотива" Валерий Баринов высказался о ситуации в московском клубе.
Фото: Global Look Press
— Они [РЖД] занимаются не "Локомотивом" как футбольной командой, а проблемами РЖД. Мне кажется, им безразличны дела клуба абсолютно.

Они поставили людей, которые сделали так, чтобы "Локомотив" шел по таким рельсам. Едут непонятно куда, непонятно зачем и непонятно с кем, — цитирует Баринова "РБ Спорт".

Недавно на пост спортивного директора "Локомотива" был назначен Томас Цорн. Ранее клуб покинул руководитель по спорту и развитию Томас Цорн, который стал исполняющим обязанности главного тренера английского "Манчестер Юнайтед".

"Локомотив" после 16 туров чемпионата России с 25 очками занимает четвертую строчку турнирной таблицы. Сегодня, 4 декабря, команда Маркуса Гисдоля сыграет с "Арсеналом". Матч начнется в 19:00 мск.

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Теги: Локомотив Баринов В
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