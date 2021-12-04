Как сообщает источник, швед точно не выйдет на поле в сегодняшнем матче против "Ахмата".Нападающий получил мышечную травму и, возможно, пропустит концовку осенней части чемпионата. Отмечается, что точный характер повреждения и срок восстановления будут известны уже сегодня.
Джордан Ларссон в текущем сезоне провел 19 матчей за "Спартак" во всех турнирах. На счету 24-летнего форварда 1 забитый мяч. В составе "красно-белых" Ларссон выступает с 2019 года. В общей сложности швед сыграл в 79 матчах, забил 26 голов и стал автором 9 результативных передач.
Контракт Ларссона рассчитан до конца июня 2023 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 14 млн евро.
Источник: РБ Спорт
Источник: нападающий "Спартака" Ларссон, возможно, не сыграет до конца года
Форвард "Спартака" Джордан Ларссон, возможно, в этом году не сыграет за московскую команду.
Фото: ФК "Спартак"