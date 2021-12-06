Матчи Скрыть

Сделать ставку

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Эвертон
2 - 1
АрсеналЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Хетафе
0 - 0
АтлетикЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Эмполи
3 - 1
УдинезеЗавершен
Кальяри
1 - 1
ТориноЗавершен

Алейников - о Ваноли: Карреру тоже никто не знал, а потом он выиграл чемпионат России со "Спартаком"

Экс-полузащитника "Ювентуса" и "Лечче" Сергей Алейников поделился мнением о возможном назначении Паоло Ваноли на пост главного тренера "Спартака".
Фото: Getty images
Ранее сообщалось, что Ваноли прибудет в Россию в течение ближайших двух недель, сейчас идет оформление для него туристической визы

"Когда пришел Каррера его тоже никто не знал, но он взял и выиграл чемпионат со "Спартаком". Все будет зависеть только от того, как тренер будет работать в связке с руководством клуба. Любое новое назначение тренера - это всегда спорный момент. Восприниматься это будет всегда по разному", - цитирует Алейникова РБ Спорт.

Паоло Ваноли входил в тренерские штабы Антонио Конте в "Челси" и "Интере". Специалист отказался от работы с Конте в "Тоттенхэме" ради назначения главным тренером в "Спартак".

Массимо Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 год. По руководством итальянского специалиста московский клуб стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Калиниченко - о Ваноли: бред продолжается. Сейчас он приедет и будет знакомиться со "Спартаком" на удаленке


Теги: Ваноли Спартак Каррера
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Шварц сравнил игру в прессинге "Динамо" и "Ливерпуля"
Главный тренер "Шерифа" Вернидуб поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с "Шахтером"
Тренер ПСВ отказался возглавить "Лейпциг". Основной кандидат - Тедеско
Алейников - о Ваноли: Карреру тоже никто не знал, а потом он выиграл чемпионат России со "Спартаком" 3
Полузащитник "Челси" Ковачич вернулся в строй, но вряд ли сыграет с "Зенитом"
40-летний голкипер Кабальеро подписал контракт с "Саутгемптоном" на месяц
Хаджи: когда Селихов пришел в "Спартак", подумал, что нашли второго Дасаева 2
Халилович: на месте Кокорина попробовал бы вернуться в "Спартак", чтобы получать игровую практику 9
Лунев дебютирует за "Байер", с Кокориным могут разорвать контракт, а Соболеву – отменить красную. Главное за 6 декабря
Рамос не поможет "ПСЖ" в матче Лиги чемпионов с "Брюгге"
Орлов: надо задуматься, нужен ли Ерохин "Зениту". Он подводит команду 15
Сухина: красную карточку Соболева не отменят. Основания для нее есть 7
Орлов назвал гол Комличенко "Зениту" судейской ошибкой Матюнина 14
Суд может приостановить деятельность ПФК ЦСКА на 90 суток из-за инцидента с болельщиками после матча с "Зенитом" 6
Самедов: у "Легии" есть проблемы, но они не скажутся на матче со "Спартаком"
Президент "Урала": предложений по Адамову от "Локомотива" мы не получали
Артета назвал задачу "Арсенала" в нынешнем розыгрыше АПЛ
Фанаты ЦСКА встретились с руководством клуба из-за массового задержания болельщиков полицией 1
Лоза раскритиковал работу судей в матче "Динамо" - "Уфа" 3
Анчелотти рассказал о цели "Реала" в Лиге чемпионов 1
Мещеряков: в "Локомотиве" достаточно профессионалов. Они знают, что делают 3
Кафельников: Федун - худший президент в истории российского футбола 26
Мещеряков высказался о потенциальном возвращении в "Локомотив"
Газизов: с удовольствием пригласил бы Кокорина в "Уфу", но у нас нет таких финансовых возможностей 6
Пять лет Селихова в "Спартаке": чемпионство, травмы, 0:7 от "Ливерпуля", травмы и суперкамбэк 4
Лунев впервые сыграет за "Байер" в ближайшем матче Лиги Европы 1
Полузащитник "Ахмата" Коновалов получил ушиб голеностопного сустава после фола со стороны Соболева 2
СМИ: Шиманьски избежал серьезной травмы, но его участие в игре с "Зенитом" под вопросом 5
Источник: "Локомотив" начал переговоры по трансферу защитника "Урала" Адамова 4
Два футболиста команды "Металлург-Видное" отстранены от футбола на пять лет за игру на тотализаторе
Все новости
-