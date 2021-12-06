Ранее сообщалось, что Ваноли прибудет в Россию в течение ближайших двух недель, сейчас идет оформление для него туристической визы
"Когда пришел Каррера его тоже никто не знал, но он взял и выиграл чемпионат со "Спартаком". Все будет зависеть только от того, как тренер будет работать в связке с руководством клуба. Любое новое назначение тренера - это всегда спорный момент. Восприниматься это будет всегда по разному", - цитирует Алейникова РБ Спорт.
Паоло Ваноли входил в тренерские штабы Антонио Конте в "Челси" и "Интере". Специалист отказался от работы с Конте в "Тоттенхэме" ради назначения главным тренером в "Спартак".
Массимо Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 год. По руководством итальянского специалиста московский клуб стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
Калиниченко - о Ваноли: бред продолжается. Сейчас он приедет и будет знакомиться со "Спартаком" на удаленке
Алейников - о Ваноли: Карреру тоже никто не знал, а потом он выиграл чемпионат России со "Спартаком"
Экс-полузащитника "Ювентуса" и "Лечче" Сергей Алейников поделился мнением о возможном назначении Паоло Ваноли на пост главного тренера "Спартака".
Фото: Getty images