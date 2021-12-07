Иванов отметил, что "Урал" не собирается продавать Адамова нынешней зимой. По его словам, переговоров по возможному трансферу игрока сейчас нет.
"Какие планы на Адамова в зимнее трансферное окно? Мы сейчас боремся за очки, нам бы не хотелось терять своих футболистов в зимнее трансферное окно. У Адамова длительный контракт с нами, на нас никакой клуб не выходил. Мы хотим сохранить своих футболистов", - сказал Иванов.
Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата России Адамов принял участие в 16 матчах и не отличился результативными действиями.
"Урал" занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.
Источник: РБ Спорт
Президент "Урала" высказался о будущем Адамова в клубе
Президент "Урала" Григорий Иванов ответил на вопрос о будущем защитника Арсена Адамова в екатеринбургском клубе.
Фото: Sport24