Президент "Урала" высказался о будущем Адамова в клубе

Президент "Урала" Григорий Иванов ответил на вопрос о будущем защитника Арсена Адамова в екатеринбургском клубе.

Фото: Sport24





"Какие планы на Адамова в зимнее трансферное окно? Мы сейчас боремся за очки, нам бы не хотелось терять своих футболистов в зимнее трансферное окно. У Адамова длительный контракт с нами, на нас никакой клуб не выходил. Мы хотим сохранить своих футболистов", - сказал Иванов.



Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата России Адамов принял участие в 16 матчах и не отличился результативными действиями.



"Урал" занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.



Источник: Иванов отметил, что " Урал " не собирается продавать Адамова нынешней зимой. По его словам, переговоров по возможному трансферу игрока сейчас нет."Какие планы на Адамова в зимнее трансферное окно? Мы сейчас боремся за очки, нам бы не хотелось терять своих футболистов в зимнее трансферное окно. У Адамова длительный контракт с нами, на нас никакой клуб не выходил. Мы хотим сохранить своих футболистов", - сказал Иванов.Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата России Адамов принял участие в 16 матчах и не отличился результативными действиями."Урал" занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.Источник: РБ Спорт